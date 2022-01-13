ربيع بريدة ميدان الترفيه والسياحة

بريدة ـ البلاد

تتواصل هذه الايام فعاليات ربيع بريدة والذي يستقطب يوميا آلاف الزوار وسط اجراءات احترازية من قبل الزوار والجهات المختصة، ويقدم المهرجان عروض الصقور السعودية، ومربط الخيول العربية الأصيلة، بالإضافة إلى إظهار أساليب الحياة القديمة، قبل عصر التطور والنهضة ممثلة بفعالية “لقطين” التي تجسد ما كانت عليه الطبائع الحياتية والغذائية والاجتماعية البدائية لسكان المملكة،

إلى جانب الركن الحجازي الذي يعرض على الزوار مظاهر وأنماط الحياة الاجتماعية لسكان الحجاز، وهو ما يبرز أهمية وقيمة المملكة، والتنوع الحضاري والسلوكي والاجتماعي فيها. ويستهدف المهرجان التغيير النوعي والشامل، كونه يدرك حجم المنافسة الكبيرة بين المهرجانات الموسمية على مستوى المملكة، ويؤمن أن ميدان الترفيه والسياحة، بفضل التوجه المباشر والكبير من قبل الدولة، نحو خلق العديد من الفرص والمناسبات الترويحية والترفيهية.