رئيس أذربيجان ووزير الطاقة يضعان حجر الأساس لمشروع طاقة الرياح في أذربيجان

البلاد : متابعات

وضع فخامة رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف، وسمو وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان، حجر الأساس لمشروع طاقة رياح تنفذه أكوا باور السعودية في أذربيجان.

وتعد محطة طاقة الرياح في أذربيجان بقدرة إنتاجية 240 ميجاواط، مشروع مستقل لتوليد الطاقة تطوره أكوا باور في جمهورية أذربيجان. يتم تنفيذ المشروع بموجب قرار من رئيس جمهورية أذربيجان صدر بتاريخ 5 ديسمبر 2019 م بهدف اتخاذ التدابير اللازمة لتنفيذ المشاريع التجريبية باستخدام مصادر الطاقة المتجددة”.

تم توقيع اتفاقيات المشروع الرئيسية (اتفاقية الاستثمار واتفاقيتي شراء ونقل الكهرباء) في 29 ديسمبر 2020، بموجب عقود تمتد 20 عاماً.