الإقتصاد

رئيس أذربيجان ووزير الطاقة يضعان حجر الأساس لمشروع طاقة الرياح في أذربيجان

صحيفة البلادaccess_time10 / جُمادى اﻵخرة / 1443 هـ      13 يناير 2022chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد : متابعات

وضع فخامة رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف، وسمو وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان، حجر الأساس لمشروع طاقة رياح تنفذه أكوا باور السعودية في أذربيجان.

وتعد محطة طاقة الرياح في أذربيجان بقدرة إنتاجية 240 ميجاواط، مشروع مستقل لتوليد الطاقة تطوره أكوا باور في جمهورية أذربيجان. يتم تنفيذ المشروع بموجب قرار من رئيس جمهورية أذربيجان صدر بتاريخ 5 ديسمبر 2019 م بهدف اتخاذ التدابير اللازمة لتنفيذ المشاريع التجريبية باستخدام مصادر الطاقة المتجددة”.

تم توقيع اتفاقيات المشروع الرئيسية (اتفاقية الاستثمار واتفاقيتي شراء ونقل الكهرباء) في 29 ديسمبر 2020، بموجب عقود تمتد 20 عاماً.

ibrahim

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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