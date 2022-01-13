بأربع مكونات فقط.. طريقة عمل أصابع البقلاوة الملفوفة بالفستق

لمحبيّ البقلاوة وصفة لذيذة لتحضير أصابع البقلاوة الملفوفة بحشوة الفستق

المقادير اللازمة

16 قطعة ورق فيلو (جلاش)

75 جرام زبدة مذوبة

200 جرام فستق مفروم

2 كوب سيرب

طريقة العمل

خذي ورقة عجين من الفيلو وادهنيها بالزبدة

ضعي قطعة أخرى من العجين عليها وادهنيها بالزبدة

يرش الفستق عليها ونلفها من الحافة بشكل إصبع

ضعي العجينة الملفوفة في القالب المدهونة زبدة

حضري باقي الفيلو بنفس الطريقة

رتبيها في القالب واخبزيها حتي تصبح ذهبية اللون

أخرجيها من الفرن واتركيها لمدة 5 دقائق

ثم صبي عليها السيرب وهو بارد

قدميها دافئة