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بأربع مكونات فقط.. طريقة عمل أصابع البقلاوة الملفوفة بالفستق

نيفين عباسaccess_time10 / جُمادى اﻵخرة / 1443 هـ      13 يناير 2022chat_bubble_outlineضف تعليق

لمحبيّ البقلاوة وصفة لذيذة لتحضير أصابع البقلاوة الملفوفة بحشوة الفستق

المقادير اللازمة

16 قطعة ورق فيلو (جلاش)
75 جرام زبدة مذوبة
200 جرام فستق مفروم
2 كوب سيرب

طريقة العمل

خذي ورقة عجين من الفيلو وادهنيها بالزبدة
ضعي قطعة أخرى من العجين عليها وادهنيها بالزبدة
يرش الفستق عليها ونلفها من الحافة بشكل إصبع
ضعي العجينة الملفوفة في القالب المدهونة زبدة
حضري باقي الفيلو بنفس الطريقة
رتبيها في القالب واخبزيها حتي تصبح ذهبية اللون
أخرجيها من الفرن واتركيها لمدة 5 دقائق
ثم صبي عليها السيرب وهو بارد
قدميها دافئة

nevenabaas

كتب بواسطة

كاتبة مقال إجتماعى بصحيفة البلاد السعودية، وصحيفة مفاكرة السعودية، وصحيفة صوت الخليج الكويتة، وصحيفة فرانشيفال الفرنسية،،، لإستقبال رسائلكم.. [email protected]

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