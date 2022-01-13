الفنادق تتصدر الإنفاق وانخفاض التعليم والأثاث

جدة – البلاد

بلغت قيمة المبيعات عبر نقاط البيع في مناطق المملكة 10.23 مليار ريال خلال الأسبوع المنتهي في 8 يناير الحالي مقارنة بنحو 11.84 مليار ريال خلال الأسبوع الذي سبقه.

ووفقا للتقرير الأسبوعي ﻟ”عمليات نقاط البيع” الصادر عن البنك المركزي السعودي “ساما” فقد بلغ عدد العمليات المنفذة نحو 122.9 مليون عملية.

والعمليات عبر نقاط البيع تمثل ما ينفقه المستهلكون عبر بطاقات الصراف وبطاقات الائتمان في مراكز التسوق الكبيرة ومحلات التجزئة والصيدليات وغيرها.

وشهدت معظم القطاعات انخفاضا في قيمة المبيعات خلال الأسبوع الماضي، باستثناء قطاع “الفنادق” المرتفع بنسبة 6 %، وتصدر قطاع “التعليم” القطاعات المنخفضة بنسبة 37 %، تلاه قطاع “الأثاث” بنسبة 24 %، ثم قطاع “الأطعمة والمشروبات” ﺑ20 %.

وتركز إنفاق المستهلكين خلال الفترة على قطاع “الأطعمة والمشروبات” بـ1.48 مليار ريال، تلاه قطاع “المطاعم والمقاهي” بنحو 1.45 مليار ريال. وفيما يخص توزيع قيمة الإنفاق حسب نقاط البيع في المدن ، تصدرت الرياض بنحو 3.22 مليار ريال، ما يمثل 32 % من إجمالي قيمة المبيعات، تلتها مدينة جدة ﺑ1.62 مليار ريال.