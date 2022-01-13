الريال يحسم كلاسيكو الأرض ويبلغ نهائي السوبر الإسباني

جدة – هلال سلمان
تصوير- عثمان الشمراني
بلغ فريق ريال مدريد المباراة النهائية لكأس السوبر الإسباني المقام في الرياض، بعد أن تغلب في كلاسيكو مثير على غريمه التقليدي برشلونة في نصف النهائي بنتيجة (3-2). شهدت المباراة إثارة كبيرة أمتعت الجماهير الحاضرة في مدرجات استاد الملك فهد الدولي.
ظهر الريال متسيدًا لمنطقة المناورة بفضل قوة خط وسطه الذي يتواجد فيه كازيميرو وكروس ومودريتش، فيما تجسدت خطورة برشلونة في الكرات المرتدة بفضل حيوية نجومه الشبان.
افتتح الفريق الملكي التسجيل بواسطة فينيسيوس جونيور في الدقيقة 25 بعد تمريرة رائعة من كريم بنزيمة، وحاول الريال تعزيز تقدمه في مناسبات عدة لكن حارس البرشا تير شتيغن كان متألقا كعادته، ونجح لوك دي يونغ في إخراج برشلونة متعادلا قبل نهاية الشوط الأول بعد أن استغل خطأ ميليتاو في تشتيت الكرة (د 41).
في الشوط الثاني، سجل بنزيمة الهدف الثاني للفريق الملكي بعد أن تابع الكرة المرتدة من قدم الحارس تير شتيغن (د 72)، وأجرى تشافي هرنانديز مدرب البرشا عدة تغييرات للعودة في النتيجة، لينجح البديل أنسو فاتي برأسية خادعت حارس الريال تيبو كورتوا (د 83)، ليفرض احتكام الطرفين لشوطين إضافيين.
سجل الميرينغي الهدف الثالث في الشوط الإضافي الأول بواسطة البديل فالفيردي (د 98)، ولم تفلح محاولات برشلونة في إدراك التعادل بل إن الريال أهدر فرصا عدة لزيادة الغلة، خصوصا فرصة رودريغو أمام المرمى، ليعلن الريال نفسه طرفا أول في نهائي السوبر الإسباني الأحد المقبل، منتظرا تحديد منافسه بين أتلتيكو مدريد وأتلتيك بيلباو اللذين يتواجهان مساء اليوم الخميس في نصف النهائي الآخر.