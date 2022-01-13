الرميان: التعدين ركيزة ثالثة للاقتصاد السعودي

الرياض – البلاد

قال ياسر الرميان محافظ صندوق الاستثمارات العامة ورئيس مجلس إدارة “معادن”، إن التعدين أصبح الركيزة الثالثة للاقتصاد السعودي، مؤكدا أن المملكة ملتزمة بالاستثمار في القطاع.

وأوضح الرميان في كلمة له خلال مؤتمر مستقبل المعادن، أن الكثير من الصناعات تعتمد على التعدين، مبينا أن الصناعات التعدينية هي التي ستغير المشهد مستقبلا حيث ستصبح مساهما أساسيا في الاقتصادات العالمية إذ تقوم بأدوار اقتصادية واجتماعية وبيئية.

وبين أن الصندوق حدد قطاع التعدين كأحد القطاعات الاستراتيجية الرئيسية للتركيز عليها لتحقيق أهداف رؤية 2030. وأضاف أن إيرادات شركة “معادن” -إحدى الشركات التابعة للصندوق- تضاعفت 10 مرات خلال الـ 10 سنوات الماضية، لتصبح أهم وأكبر شركة تعدين في المنطقة، مبينا أن الشركة تطمح للنمو بنفس النمط مستقبلا.

وذكر أن “معادن” تنظر لاستمرار نموها من الرافعة المالية والموارد الكبيرة المتوفرة في المملكة، والتوسع في محفظتها، مضيفا أن هذا النمو سيخلق فرص شراكات ذات قيمة إضافية وتكاليف منخفضة، وبطرق استكشاف جديدة.

وأشار إلى أن “معادن” ستعمل على المساهمة في تحقيق أهداف مبادرة السعودية الخضراء، معلناً أن الشركة تستهدف الوصول إلى الحياد الكربوني في عام 2050.