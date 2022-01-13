المحليات

أمانة جدة تزيل تعديات على أراضٍ حكومية بمساحة 57 ألف متر

صحيفة البلادaccess_time10 / جُمادى اﻵخرة / 1443 هـ      13 يناير 2022chat_bubble_outlineضف تعليق

جدة : البلاد

أزالت أمانة محافظة جدة تعديات على أراضٍ حكومية في نطاق بلدية المليساء الفرعية, تقدر مساحتها بنحو 57.000 متر مربع؛ وذلك للحد من الممارسات العشوائية على الطرق والأراضي الفضاء, وإزالة المخالفات ومظاهر التلوث البصري والبيئي.

وأوضحت الأمانة أن جهود البلدية بمشاركة عدد من الجهات ذات العلاقة, أسفرت عن إزالة الإحداثات المخالفة والأكشاك لعمالة تمارس أعمالًا خطرة من حرق للنحاس والأسلاك الكهربائية بغرض إعادة تدويرها, مشيرة إلى أن الموقع يشهد جولات ميدانية متواصلة لمنع المخالفات ومظاهر التلوث وتحسين المشهد الحضري على الطرق وفي الأراضي المفتوحة وداخل الأحياء.

ibrahim

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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