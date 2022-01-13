أفضل بدائل السكر لمرضى السكري

مع انخفاض عدد السعرات الحرارية أو عدم وجود عدد من السعرات الحرارية ، قد تبدو المحليات الصناعية علاجًا لمرضى السكري

لكن تشير الأبحاث الحديثة إلى أن المحليات الصناعية قد تكون في الواقع غير منطقية ، خاصة إذا كنت تبحث عن السيطرة على مرض السكري أو الوقاية منه.

في الواقع ، قد يرتبط زيادة استهلاك بدائل السكر بزيادة حالات السمنة ومرض السكري

الخبر السار هو أن هناك بدائل للسكر يمكنك الاختيار من بينها ، بما في ذلك

ستيفيا

تاجاتوز

مستخلص فاكهة الراهب

سكر نخيل جوز الهند

سكر التمر

كحول السكر

ستظل ترغب في مراقبة مدخولك من أجل إدارة الجلوكوز ، ولكن هذه الخيارات أفضل بكثير من المنتجات التي يتم تسويقها على أنها “خالية من السكر”.

ما هو ستيفيا؟

ستيفيا هو مُحلي منخفض السعرات الحرارية وله خصائص مضادة للأكسدة ومضادة لمرض السكر وتمت الموافقة عليه من قبل إدارة الغذاء والدواء الأمريكية

على عكس المحليات الصناعية والسكر ، يمكن أن يثبط ستيفيا مستويات الجلوكوز في البلازما ويزيد من تحمل الجلوكوز بشكل كبير

كما أنه ليس مُحليًا صناعيًا من الناحية الفنية هذا لأنه مصنوع من أوراق نبات الستيفيا .

ستيفيا أيضا لديه القدرة على:

زيادة إنتاج الأنسولين

يزيد من تأثير الأنسولين على أغشية الخلايا

استقرار مستويات السكر في الدم

مواجهة آليات مرض السكري من النوع 2 ومضاعفاته

ما هو تاجاتوز؟

تاجاتوز هو نوع آخر من السكر الطبيعي يدرسه الباحثون تظهر الدراسات الأولية أن :

قد يكون دواءً مضادًا لمرض السكر والسمنة

يمكن أن تخفض نسبة السكر في الدم واستجابة الأنسولين

يتداخل مع امتصاص الكربوهيدرات

ما هي بعض أنواع الخيارات الأخرى؟

مستخلص فاكهة الراهب

هو بديل آخر يكتسب شعبية لكن لا يمكن لأي محلي معالج أن يتغلب على استخدام الفاكهة الكاملة الطازجة لتحلية الأطعمة.

خيار ممتاز آخر هو سكر التمر المصنوع من التمر الكامل المجفف والمطحون

لا يوفر سعرات حرارية أقل ، لكن سكر التمر مصنوع من الفاكهة الكاملة مع بقاء الألياف سليمة.

يمكنك أيضًا طرح الألياف من إجمالي جرامات الكربوهيدرات ، إذا كنت تحسب الكربوهيدرات في التخطيط للوجبات

هذا سوف يعطيك صافي الكربوهيدرات المستهلكة

كلما زادت نسبة الألياف في الطعام ، قل تأثيره على نسبة السكر في الدم.

أما كحول السكر؟

توجد كحول السكر بشكل طبيعي في النباتات والتوت

الأنواع الأكثر استخدامًا في صناعة المواد الغذائية يتم إنشاؤها صناعياً

يمكنك العثور عليها في المنتجات الغذائية المصنفة على أنها “خالية من السكر””.

تسميات مثل هذه مضللة لأن كحول السكر لا يزال يحتوي على كربوهيدرات

لا يزال بإمكانهم رفع نسبة السكر في الدم ، ولكن ليس بقدر السكر العادي.

لماذا تعتبر المحليات الصناعية ضارة لمرضى السكر؟

تقول بعض المحليات الصناعية “خالية من السكر” أو “صديقة لمرضى السكر” ، لكن الأبحاث تشير إلى أن هذه السكريات لها تأثير معاكس.

يستجيب جسمك للمحليات الصناعية بشكل مختلف عن استجابة السكر العادي

يمكن أن يتداخل السكر الاصطناعي مع الذوق المكتسب لجسمك

يمكن أن يؤدي ذلك إلى إرباك عقلك ، مما يرسل إشارات تخبرك بتناول المزيد من الطعام ، وخاصة الأطعمة الحلوة.

لا تزال المحليات الصناعية قادرة على رفع مستويات الجلوكوز لديك

وجدت دراسة أجريت عام 2016 أن الأفراد ذوي الوزن الطبيعي الذين تناولوا المزيد من المحليات الصناعية كانوا أكثر عرضة للإصابة بمرض السكري من الأشخاص الذين يعانون من زيادة الوزن أو السمنة.

وجدت دراسة أخرى عام 2014 أن هذه السكريات ، مثل السكرين ، يمكن أن تغير تكوين بكتيريا الأمعاء

يمكن أن يتسبب هذا التغيير في عدم تحمل الجلوكوز ، وهي الخطوة الأولى نحو متلازمة التمثيل الغذائي ومرض السكري لدى البالغين.

بالنسبة للأشخاص الذين لا يعانون من عدم تحمل الجلوكوز ، قد تساعد المحليات الصناعية في إنقاص الوزن أو السيطرة على مرض السكري

لكن التحول إلى بديل السكر هذا لا يزال يتطلب إدارة طويلة الأمد وتناول متحكم فيه.

إذا كنت تفكر في استبدال السكر بانتظام ، فتحدث إلى طبيبك وأخصائي التغذية حول مخاوفك.

قد تساهم المحليات الصناعية أيضًا في زيادة الوزن

السمنة وزيادة الوزن من أهم العوامل المسببة لمرض السكري

بينما المحليات الاصطناعية هي معتمد من إدارة الغذاء والدواءمصدر موثوق، هذا لا يعني أنهم يتمتعون بصحة جيدة.

يمكن أن يقودك تسويق المنتجات الغذائية إلى الاعتقاد بأن المحليات الصناعية غير السعرات الحرارية تساعد في إنقاص الوزن ، لكن الدراسات تظهر عكس ذلك.

ذلك لأن المحليات الصناعية:

قد يؤدي إلى الرغبة الشديدة في تناول الطعام والإفراط في تناول الطعام وزيادة الوزن

تغير بكتيريا الأمعاء وهو أمر مهم لإدارة الوزن

بالنسبة للأشخاص الذين يعانون من مرض السكري الذين يتطلعون إلى التحكم في وزنهم أو تناول السكر ، قد لا تكون المحليات الصناعية بديلاً جيدًا.

يمكن أن تؤدي زيادة الوزن أو السمنة أيضًا إلى زيادة عوامل الخطر للعديد من المشكلات الصحية الأخرى مثل ارتفاع ضغط الدم وآلام الجسم والسكتة الدماغية .