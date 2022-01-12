«سبل» تشارك في معرض التجارة الإلكترونية

جدة – البلاد

يشارك البريد السعودي في المعرض السعودي الدولي للتسويق الإلكتروني والتجارة الإلكترونية، عبر جناح يستعرض من خلاله آخر المنتجات والخدمات البريدية اللوجستية، وعرضاً لرحلة تحول البريد السعودي، وجلسات حوار عن تعزيز علامتك التجارية مع الناشر التجاري، وعن العنوان المختصر لوصول أسهل وأسرع (العنوان الوطني).

وتأتي مشاركة سبل لاستعراض ما شهدته خلال الفترة الأخيرة من تحولات ونقلة نوعية على مستوى خِدْماتها الإلكترونية وآليات التحوُّل الرقمي، والاطلاع على ما تقدمه الشركات المحلية والعالمية من تطبيقات وتقنيات حديثة وخدمات إلكترونية ذكية تساهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمستفيدين.

ويشارك في المعرض العديد من شركات التسويق الإلكتروني وشركات تقنية المعلومات المهتمة بالتسويق والتجارة الإلكترونية وشركات الدعم اللوجستي والشركات المتخصصة بالدفع الإلكتروني المحلية والعالمية، بالإضافة لرواد أعمال في هذا المجال.