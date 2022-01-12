خبير جيولوجي: 5300 موقع لكنوز معدنية في المملكة

الرياض – البلاد

أوضح البروفيسور عبدالعزيز بن لعبون رئيس مجلس إدارة تعاونية “الجيولوجيون السعوديون” أن المملكة تحتوي على عدد من الكنوز المعدنية. مبينا أن عمليات الاستكشاف السابقة أظهرت 5300 موقع معدني من مختلف أنواع المعادن والصخور الفلزية واللافلزية ومواد البناء وأحجار الزينة والأحجار الكريمة. وبين أن الصخور النارية والمتحولة توجد في الدرع العربي الذي تبلغ مساحته 630 ألف كيلومتر مربع أي ثلث مساحة المملكة بنسبة 32 % وتتركز في المعادن الفلزية ومنها ذهب وفضة ونحاس وقصدير وحديد وكذلك العناصر النادرة والمشعة وغيرها في صخور الدرع العربي. مضيفا أنه من المتوقع بإذن الله أن تسفر نتائج المسح المعدني الشامل للدرع العربي عن اكتشاف المزيد من الثروات المعدنية.

ولفت النظر إلى أنه لأهمية المعادن في المملكة والعمل على استثمارها كركيزة اقتصادية ثالثة لاقتصادنا الوطني بعد النفط والبتروكيمياويات فقد أولتها الدولة اهتماما كبيرا ممثلة بنشاط وزارة الصناعة والثروة المعدنية في هذا المجال من عمليات مسح معدني شامل للدرع العربي وغيره ووضع أسس الاستثمار المعدني وعقد الندوات والورش المحلية والرحلات الجيولوجية الميدانية والمؤتمرات الدولية ومنها “مؤتمر التعدين الدولي الذي ينطلق اليوم.