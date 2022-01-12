تعزيز التنمية المستدامة للصناعات التعدينية

الرياض – البلاد

ناقش الوزراء العرب المعنيين بشؤون الثروة المعدنية الإنجازات المحققة، ومنها ما يتعلق بقاعدة بيانات إنتاج الخامات التعدينية في الدول العربية، والبوابة الجيولوجية والمعدنية للدول العربية، وبناء القدرات العربية في قطاع التعدين. نظمت وزارة الصناعة والثروة المعدنية.

جاء ذلك خلال الاجتماع التشاوري الذي نظمته وزارة الصناعة والثروة المعدنية بالشراكة مع المنظمة العربية للصناعة والتقييس والتعدين، في الرياض، بالتزامن مع “مؤتمر التعدين الدولي”، في مركز الملك عبد العزيز الدولي للمؤتمرات. كما ناقش الوزراء العرب وعدد من الوزراء المعنيين بقطاع التعدين من مختلف دول العالم يمثلون أكثر من 30 دولة، إتاحة الفرصة للمستثمرين وشركات التعدين والأطراف المعنية بقطاع التعدين، على مستوى العالم، للالتقاء والاطلاع على كل ما يهمهم حول إمكانات وفرص قطاع التعدين في المملكة ومنطقة الشرق الأوسط، وآسيا الوسطى، وأفريقيا، التي تتميز جميعها بموارد معدنية غنية توفر فرصًا هائلة للاستكشاف والتطوير.

وأكد نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون التعدين المهندس خالد بن صالح المديفر، أن الاجتماع يأتي لتعزيز التعاون الإقليمي بشأن التنمية المستدامة لصناعة التعدين والمعادن، والتي يمكن أن تصبح محركاً رئيسياً للتنمية؛ للاستفادة من الإمكانات والفرص المتاحة غير المستغلة في أراضي الفرص، مبيناً أن ذلك هو طموح المملكة لصياغة مستقبل التعدين، وإيجاد حلول للتحديات التي يواجهها القطاع، من أهمها القدرة على توفير إمدادات المعادن المهمة في المستقبل. وشهد الاجتماع إطلاق أول منصة رقمية لطلبات وعروض المنتجات الصناعية والتعدينية للدول العربية، وستكون عبارة عن قاعدة بيانات تكون خاصة بالمصنعين ومقدمي التعدين، حتي يسهل على الجميع الاستفادة الاقتصادية في كافة الدول العربية. وستبدأ اليوم الأربعاء وعلى مدار يومين، جلسات وورش عمل مؤتمر التعدين الدولي، وسيشارك في فعالياته، أكثر من 2000 شخص من أكثر من 100 دولة، وأكثر من 150 من كبار المستثمرين العالميين، و100 متحدث دولي بارز، بينهم عدد من الوزراء المعنيين بقطاع التعدين، وقادة الاستثمار التعديني على مستوى العالم، بالإضافة إلى قادة القطاعات المالية، ورؤساء كبرى شركات التعدين من مختلف الدول.