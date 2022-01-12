بدء إجراءات عودة الابتدائية ورياض الأطفال

الرياض- البلاد

اعتمدت وزارة التعليم ثلاثة نماذج تشغيلية (منخفض، ومتوسط، وعالٍ), لعودة الدراسة في المرحلتين الابتدائية ورياض الأطفال الحكومية والأهلية والعالمية والأجنبية, بدءًا من يوم الأحد 23 يناير الجاري، حيث تقع 97 % من إجمالي المدارس ضمن نطاق المستويين المنخفض والمتوسط.

وتهدف النماذج التشغيلية إلى مراعاة تطبيق الاحترازات والضوابط الصحية في مدارس المرحلة الابتدائية ورياض الأطفال بمناطق ومحافظات المملكة، والاستفادة من المرافق والمساحات في المدرسة، حيث تحقق مدارس المستوى المنخفض التباعد الكامل بين الطلبة في القاعات الدراسية والمعامل، وتسمح مساحة فصول المدارس ذات المستوى المتوسط بتحقيق التباعد حال تقسيم طلبة الفصل إلى مجموعتين، كما تحقق مدارس المستوى العالي التباعد في القاعات والمعامل من خلال تقسيم طلبة الفصل إلى ثلاث مجموعات.

وتتضمن النماذج التهيئة النفسية والاجتماعية للطلبة لاستئناف الدراسة حضوريًا، والالتزام بالضوابط الصحية المعتمدة، ومتابعة الوضع الصحي لمنسوبي المدارس، إلى جانب استبعاد الأنشطة الصفية وغير الصفية التي لا تحقق التباعد الجسدي، وتجهيز الفصول والمدارس بتقنيات البث المتزامن، وتدريب المعلمين والمعلمات على إدارة الفصل المتزامن، إضافة إلى استكمال دروس جميع المواد الدراسية في قنوات عين، والمواد الإثرائية في بوابة عين.