الخريف: القطاع التعديني يحتاج لاستثمارات طويلة الأجل

الرياض – البلاد

قال وزير الصناعة والثروة المعدنية، بندر الخريف، إن عدد الرخص التعدينية حتى الآن بلغ 1967 رخصة، وذلك للاستطلاع والكشف والاستغلال لمختلف الخامات المعدنية. وأوضح خلال مشاركته في الاجتماع التشاوري الثامن للوزراء العرب المعنيين بشؤون الثروة المعدنية، أن عدد المجمعات المحجوزة ومناطق الاحتياطي وصل إلى 431 موقعا. وأشار إلى أنه تم إطلاق مبادرة الاستكشاف المسرع لإجراء المسوح وتقييم مواقع المعادن التي ستشمل ما يزيد على 50 موقعا معتمدا، مؤكدا أن القطاع التعديني يحتاج لرؤوس أموال كبيرة ونظرة استثمارية طويلة الأجل. وأوضح أن رؤية المملكة تستهدف توسيع القاعدة الاقتصادية، من خلال تطوير قطاع التعدين عن طريق برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية، لتحويل المملكة إلى قوة صناعية رائدة، ليكون التعدين الركيزة الثالثة للصناعة الوطنية، استنادا إلى توفير الثروات الطبيعية المقدر حجمها بأكثر من 1.3 تريليون دولار، والطلب العالمي المتزايد عليها.