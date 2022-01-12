اخبار موجزة

أمير تبوك يستقبل المواطنين

تبوك- البلاد

استقبل الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك في اللقاء الأسبوعي, رؤساء المحاكم والمواطنين, ومديري الإدارات الحكومية المدنية والعسكرية، وذلك في القصر الحكومي بتبوك ، وتناول في حديثه للمواطنين, العديد من الموضوعات التي تهم المنطقة في مختلف المجالات.كما التقى سموه أعضاء مجلس إدارة الغرفة التجارية بالمنطقة ، ونوه بجهود‏ وزير التجارة الدكتور ماجد القصبي واهتمامه بأوضاع الغرفة التجارية بالمنطقة من خلال تعيين مجلس إدارة مؤقت لها , مشيرا إلى أن أعضاء المجلس شباب مؤهلون وقادرون على القيام بهذه المهمة.

مهرجان عسل جازان

جازان – البلاد

يرعى الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان رئيس مجلس التنمية السياحية بالمنطقة، بحضور الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة غدا حفل افتتاح «مهرجان عسل جازان» السابع، الذي تنظمه محافظة العيدابي بساحة المركز الحضاري بالمحافظة.

كما استقبل سموه مدير شؤون الإسكان بالمنطقة المهندس حسن السهيمي ، وتسلم التقرير السنوي للعام 2021م حول مشروعات ومنتجات الإسكان بالمنطقة، مستمعًا لشرح عما احتواه التقرير من مشروعات ومنتجات سكنية تجاوز عددها 19.658 منتجًا متنوعًا، تشمل جميع المنتجات السكنية.

مشروعات تنموية بالأحساء

الدمام- البلاد

يُدشن الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز أمير المنطقة الشرقية اليوم, مهرجان التمور الذي تنظمه أمانة الأحساء، وعدد من المشروعات الصحية والتنموية بالمحافظة.

كما يضع سموه حجر الأساس لجمعية السرطان بالأحساء، ويشرف الحفل السنوي لغرفة الأحساء.

المرصد الحضري للقصيم

بريدة- البلاد

رأَس الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم ، اجتماع مجلس المرصد الحضري لحاضرة بريدة ومحافظات المنطقة، بحضور وكيل الإمارة الدكتور عبدالرحمن الوزان، وأعضاء المجلس من مسؤولي القطاعات الحكومية المعنية.

وأكد سموه أهمية الدور الذي يقوم به المرصد بمراقبة ومتابعة جميع المؤشرات المرتبطة بالتنمية الحضرية لمدينة بريدة ومحافظات المنطقة، كما اعتمد قيم المؤشرات الحضرية للمرصد الحضري لمدن المنطقة لعام 2020م.

شعار جديد لوزارة الحج والعمرة

مكة المكرمة – احمد الاحمدي

اعتمدت وزارة الحج والعمرة شعارها الرسمي الجديد والذي يتشكل من ثلاثة رموز، الأول السيفين ويرمز للشعار الرسمي للمملكة، والثاني صورة الكعبة المشرفة ويرمز لنشاط الوزارة في خدمة ضيوف الرحمن وفق اهدافها باعلى المواصفات والمعايير، والثالث كلمة «حج» ونخله والتي وتدل على العطاء المستمر مع نقطة حرف الجيم التي تعبر عن بصمة السعودية في رعاية ضيوف الرحمن.