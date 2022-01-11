طريقة عمل فطيرة جبنة بالمشروم

محبيّ الفطائر والمعجنات مع نكهة المشروم الدافئة والغنية بالبروتين وصفة رائعة وسهلة التحضير لليالي الشتوية

المقادير اللازمة

لفة من عجين الفيلو

½ كوب من الماء

½ كوب من زيت عباد الشمس

مكونات الحشو

2 ملعقة كبيرة زبدة

350 جرام فطر مفروم ناعم

2 فص ثوم مبشور

6 – 7 أغصان من الزعتر الطازج

2 أغصان إكليل الجبل

كوب زيتون أسود منزوع النوى

200 جرام لبنة

2 ملعقة كبيرة قشطة

1 بيضة

قطعة جوزة الطيب مبشورة

ملح

فلفل أسود

طريقة العمل

للقاعدة

اخلطي الماء وزيت عباد الشمس في وعاء الخلط

قومي بطي العجينة إلى نصفين ثم ضعي طبق وسط العجين وقطعي برفق حواف سميكة واتركيها جانباً

ادهني قالب بالزبدة وضعي الطبقة الأولى

ثم ادهنيه بالماء وزيت عباد الشمس

قومي بوضع قطع حواف الفيلو التي قطعتيها على الجانبين ومن الأسفل بالصينية

ثم ادهنيها بالماء الزيتي مرة أخرى

ضعي الحشوة في المنتصف

ضعي قطعة العجين المستديرة الأخرى بالداخل وشكلي الحواف كما لو كانت بيتزا

ثم اخبزيها في فرن محمى على حرارة 180 درجة لمدة 15 دقيقة

للحشوة

نضيف الزبدة ونذوبها في مثلاة علي نار

أضيفي شرائح الفطر على الزبدة المذابة واقليها

نضيف الثوم والملح والفلفل والزعتر وإكليل الجبل ونخلط

ثم اتركيه يبرد

أضيفي اللبنة والبيض والقشدة إلى الفطر واخلطيهم

أضيفي جوزة الطيب والملح والفلفل واخلطيهم