طريقة عمل الفطيرة التركية

لمحبيّ المعجنات التركية وصفة مميزة لتحضير الفطيرة التركية

المقادير اللازمة

عجينة فيلو

مقادير الخليط

1/4 كوب زيت زيتون

1 كوب حليب

1 رشة ملح

للحشوة

4 – 5 ملاعق كبيرة زيت زيتون

كراث مفروم

ملعقة كبيرة من معجون الطماطم

كوب من الماء

فلفل أسود

ملح

جوز مفروم ناعم

سمسم وحبة البركة وزبدة للوجه

طريقة العمل

أضيفي زيت الزيتون إلى مقلاة وسخنيها

نضع الكراث في المقلاة ونقلبه

عندما يتغير لون الكراث قليلاً أضيفي معجون الطماطم وأضيفي الماء

يضاف الملح والفلفل والجوز المفروم ويخلط جيدا

عندما تتماسك الحشوة بشكل جيد اتركيها جانباً لتبرد

اخفقي زيت الزيتون والحليب والملح في وعاء الخلط

قسمي العجين إلى نصفين

ادهن جوانب صينية خبز دائرية بالزبدة

ضعي العجينة التي قسمتيها إلي نصفين مع الجانب العريض نحوك

ادهني الخليط السائل الذي أعددتيه جيداً على العجينة

افردي خليط اللحم الذي أعددتيه على الشريط الطويل من العجين

بعد ذلك لفيه شكلًا دائريًا وقلبيه وضعيه على صينية الخبز المستديرة مقاس 32 سم

قومي بإعداد كل رقائق الفيلو بنفس الطريقة وضعها في صينية الخبز

ادهني السائل الذي أعددتيه على المعجنات

ثم ادهنيها بصفار البيض ورشي السمسم وحبة البركة على الوجه

تخبز في فرن محمى على حرارة 180 درجة لمدة 35-40 دقيقة

ثم تخرج وتقدم