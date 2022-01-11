حادثٌ يسلخ شريان ثلاثينية في جدة و “عملية الـ 90 دقيقة” تُنقذ حياتها

جدة : ياسر بن يوسف

تمكن فريق طبي متخصص في جراحة الأوعية الدموية بمجمع الملك عبدالله الطبي في جدة بالتدخل السريع لإنقاذ حياة شابة في العقد الثالث من العمر ، إثر تعرضها لحادث مروري تَسبب في إصابتها بنزيف في الصدر ، و انسلاخ في الشريان الأورطي الصدري ، و كسور في الضلوع .

و أستُقبلت الحالة بعد التنسيق الطبي المسبق من مستشفى عام بجدة ، و فور وصولها تم إجراء الفحص السريري و كل الفحوصات الطبية اللازمة منها المخبرية و الإشعاعية ، و على الفور تقرر إجراء عملية قسطرة جراحة أوعية دموية وفقًا للخطة الموضوعة ، حيث خضعت لإجراء عملية وضع دعامة في الشريان الأورطي لتغطية مكان الإصابة من خلال فتحة في الفخذ تم فيها وضع الدعامة في وقت قياسي سريع تحت الأشعة التداخلية بنجاح ، و التي استغرقت 90 دقيقة .

و أوضح رئيس الفريق الطبي المعالج للحالة الدكتور بدر سعيد رجب أن الإجراء في العملية يعتبر نقلة طبية حديثة ، حيث إن البديل للإجراء المعمول به هو فتح الصدر و تغيير الشريان الأورطي جراحيًّا ، و هي من العمليات العالية الخطورة على المريض مقارنة بعملية وضع الدعامة عن طريق القسطرة الجراحية .

هذا و قد جرى بعد العملية نقل المريضة إلى قسم العناية المركزة تحت الملاحظة الطبية و الرعاية الصحية ، إلى أن استقرت حالتها و تم نقلها للجناح الجراحي ، و خلال عدة أيام تم السماح لها بمغادرة المجمع الطبي و هي تتمتع بصحة و عافية ولله الحمد .