تعاون استراتيجي

ترتبط المملكة والصين الشعبية على مدى عقود طويلة بعلاقات وثيقة ومتميزة على كافة الأصعدة ، وتسير بوتيرة متسارعة ومتطورة نحو المزيد من التعاون في مختلف المجالات بما يعود بالنفع على البلدين والشعبين الصديقين، والشراكة الاستراتيجية التي تسهم في تعظيم مصالح البلدين الصديقين، والحرص على التنسيق المشترك تجاه مختلف القضايا ذات الصلة بالاستقرار الإقليمي والعالمي.

فقد تميزت العلاقات السعودية الصينية بالمتانة ونمو المصالح المتبادلة، مرتكزة على النتائج الكبيرة للزيارات واللقاءات المتبادلة لقيادات البلدين، في تعميق التعاون والشراكة ، وتوقيع العديد من الاتفاقيات ومذكرات التعاون والتفاهم في الاستثمار الصناعي والتقني وعلوم الفضاء، والاتصالات والبتروكيماويات وغير ذلك من برامج ونمو التجارة البينية ، وحرص صيني على الاستثمار في مشروعات رؤية المملكة 2030 الطموحة ، والتعاون المشترك في الحزام الاقتصادي لطريق الحرير ، ولهذا يمتلك البلدان رصيدا كبيرا من العمل والمصالح المشتركة.

في هذا السياق تأتي الزيارة الرسمية لوزير الخارجية ومباحثاته مع مستشار الدولة وزير خارجية جمهورية الصين الشعبية وانغ يي، في مدينة ووشي جنوب الصين لتعزيز علاقات الصداقة المتينة في جميع مجالات التعاون ، وبحث العديد من القضايا الإقليمية والدولية ، وفي مقدمتها تعزيز الأمن والاستقرار بالمنطقة والعالم.