تحسين المشهد الحضري وجودة الحياة

الرياض- البلاد

أنجزت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان خلال العام الماضي مشاريع جديدة للطرق والشوارع العامة بمساحة إجمالية بلغت 34.020.292 م2 بطول 5430 كيلومتراً على مستوى أمانات المناطق كافة، كما تم إنجاز أعمال أرصفة بلغت مساحتها 7.847.464 م2 بأطوال إجمالية بلغت 68.674 كيلو متر داخل النطاق العمراني للمدن السعودية.

وأكدت الوزارة أن هذه الإنجازات جاءت ضمن تحقيق العديد من الأهداف الاستراتيجية وتنفيذ المبادرات المنبثقة منها والتي تسهم في توفير بيئة حضرية وصحية للسكان، مع استمرارها في التحسين للمرافق العامة والبنية التحتية، لتحقيق تنمية حضرية مستدامة ومتوازنة تنعكس على مستوى جودة الحياة بالمملكة ومناطقها والارتقاء بجودة الخدمات البلدية، وتحسين المشهد الحضري في المدن السعودية.

وتفاوتت الأمانات في حجم إنجازات الطرق والشوارع والأرصفة، حيث تأتي هذه الإنجازات في ظل ظروف استثنائية يعيشها العالم بسبب جائحة فيروس كورونا، وبالتعاون مع الجهات الحكومية الأخرى بشكل متكامل بما ينعكس على جودة العمل وسرعة الإنجاز.

وتهدف الوزارة إلى تحقيق مشاريع جديدة للطرق والشوارع خلال العام الجاري وذلك بمساحة إجمالية تبلغ 55.102.261 م2 بأطوال تصل إلى 3722 كيلو متر، كما تعمل على تنفيذ مشاريع للأرصفة بمساحة 9.481.139 م2 بطول 87.109 كيلو متر داخل الأحياء بالمدن السعودية.