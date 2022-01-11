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تأجيل المنتدى الدولي للأمن السيبراني بالرياض

صحيفة البلادaccess_time8 / جُمادى اﻵخرة / 1443 هـ      11 يناير 2022chat_bubble_outlineضف تعليق

الرياض : البلاد

أعلنت الهيئة الوطنية للأمن السيبراني عن تأجيل موعد انعقاد المنتدى الدولي للأمن السيبراني 2022؛ الذي كان مقررًا عقده في العاصمة السعودية الرياض، تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- في الفترة 1 – 2/ 2/ 2022م.

وأفادت الهيئة بأن تغيير موعد التجمع الدولي لصناع القرار حول العالم والمعنين بالأمن السيبراني؛ يأتي من منطلق الحرص على سلامة المتحدثين والمشاركين، وفي إطار الجهود الاحترازية المبذولة على المستوى الدولي لاحتواء جائحة (كوفيد-19)، مشيرة إلى أنها ستعلن لاحقًا عن الموعد الجديد المقرر لإقامة المنتدى.

ibrahim

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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