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بوليفارد الرياض أجواء ضبابية قطبية

صحيفة البلادaccess_time8 / جُمادى اﻵخرة / 1443 هـ      11 يناير 2022chat_bubble_outlineضف تعليق

الرياض ـ واس

يواصل موسم الرياض برامجه المتنوعة لاستقطاب الزوار وسط منظومة من الاجراءات الاحترازية، وقد استحدثت بوليفارد رياض سيتي-، أجواءً جديدةً تنتمي للمناطق القطبية والدول الإسكندنافية التي اشتهرت بالموجات الضبابية المستمرة على مدار العام.

وأسهم ضباب “أفالانش” في تلطيف أجواء المنطقة، وخفض درجات الحرارة باستخدام الرذاذ الناعم، كما ساعد في استحداث أجواء ترفيهية عالمية تنتمي للمناخات الثلجية، وإضفاء تأثيرات استثنائية مع الأجواء الموسيقية والإضاءات البصرية، إضافةً إلى تبريد الجو، وترطيبه، وتنقيته من الأغبرة والروائح، وتخفيف حدة الجفاف في ساعات النهار.

وساعد انتشار الضباب في خلق أجواء تعتمد على صناعة السحب، وإعطاء صورة واقعية من الأجواء الشتوية للبلدان الباردة والأماكن الأكثر تعرضًا للثلوج على مستوى العالم، مما جعل منطقة “أفالانش” تشكّل إحدى أهم الوجهات السياحية في موسم الرياض، وإحدى أكبر الفعاليات الترفيهية في المملكة.

khaled soliman

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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