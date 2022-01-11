انتبه جيدا.. علامات تحت الأضلاع في هذه المناطق تشير إلى السرطان

السرطان هو شبح العصر، خاصة سرطان الكبد الذي يعد أكثر شيوعا عند الرجال فوق سن الستين.

وبحسب روسيا اليوم، فإنه على الرغم من ذلك، مثله مثل العديد من السرطانات الأخرى، يمكن أن يصيب أي شخص في أي عمر أو خلفية.

وتختلف علامات وأعراض سرطان الكبد من شخص لآخر، لكن لدى جمعية السرطان الأمريكية قائمة من 10 أعراض محتملة.

وقبل سرد الأعراض، من المهم ملاحظة أن مجرد ظهور علامة أو أكثر لا يعني أنك مصاب بسرطان الكبد.

واثنان من هذه الأعراض يتعلقان بألم تحت ضلوعك. الأول يتعلق بالكبد والثاني بالطحال.

ويُعد تضخم الكبد والشعور بالامتلاء في جانبك الأيمن وتضخم الطحال والشعور بالامتلاء في جانبك الأيسر.

علامات على الإصابة بسرطان الكبد

الأعراض الأخرى لسرطان الكبد هي:

• فقدان الوزن بشكل لا إرادي.

• فقدان الشهية.

• الشعور بالامتلاء الشديد بعد تناول وجبة صغيرة.

• الغثيان أو القيء.

• ألم في البطن أو ألم بالقرب من كتفك الأيمن.

• تورم أو تراكم السوائل في البطن.

• الحكة.

• اليرقان (اصفرار الجلد والعينين).

وتضيف جمعية السرطان الأمريكية أن الأعراض الأخرى تشمل “الحمى وتضخم الأوردة على البطن

التي يمكن رؤيتها من خلال الجلد والكدمات أو النزيف غير الطبيعي.