الفيصل يطلع على أعمال مجمع الفقه الإسلامي

جدة – البلاد

استقبل الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة ، في مقر الإمارة بجدة أمس ، الأمين العام لمجمع الفقه الإسلامي الدولي الدكتور قطب مصطفى سانو ، يرافقه عددٌ من منسوبي المجمع.

واستمع سموه إلى شرح عن أعمال المجمع الذي تم تأسيسه قبل نحو 4 عقود ، ويضم في عضويته مجموعة من كبار الفقهاء والعلماء والمفكرين في شتى مجالات المعرفة الفقهية والثقافية والعلمية والاقتصادية من مختلف أنحاء العالم الإسلامي ، يتولون دراسة مشكلات الحياة المعاصرة ، والاجتهاد فيها اجتهادًا أصيلًا فاعلًا بهدف تقديم الحلول النابعة من التراث الإسلامي والمنفتحة على تطور الفكر الإسلامي.

ويعمل المجمع على نبذ الغلو والتعصب والتطرف والإرهاب من خلال نشر الاعتدال والوسطيَّة والانفتاح والتسامح ، إلى جانب تحقيق التلاقي الفكري والتكامل المعرفي بين علماء الأمة وفقهاء المذاهب الإسلامية المعتبرة الذين يمثلون الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي والمجتمعات المسلمين ، ويمثل المجمع نموذجا للاجتهاد الجماعي ، وقد جاء تأسيسه في بداية الثمانينات بناء على مبادرة المملكة العربية السعودية.

وعبر الأمين العام للمجمع عن شكر المجمع بأعضائه وخبرائه على ما يحظى به منذ تأسيسه قبل أربعة عقود من دعم متواصل وعناية فائقة ورعاية كريمة من لدن المملكة ، دولة المقر ، بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله-، وقد تمكن المجمع بفضل الله ثم بدعم دولة المقر والدول الأعضاء بالمنظمة من عقد أربع وعشرين (24) دورة ، وإصدار مائتين وثمانية وثلاثين (238) قرارا مجمعيا حول مختلف القضايا والمستجدات في الاقتصاد والفكر والثقافة والتربية والتعليم. وتطلع الأمين العام إلى تعزيز علاقات التعاون والتنسيق والتواصل مع المؤسسات العلمية والدينية التي تعني بتوجيه الشأن الديني بالمملكة. ويعد المجمع أحد أجهزة منظمة التعاون الإسلامي الذي يمثل الذراع الشرعية والمرجعية الفقهية العليا للدول الأعضاء بالمنظمة والمجتمعات الإسلامية.