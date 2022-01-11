التحلية تستعرض ابتكاراتها في منتداها غدا

الرياض- البلاد

تعرض المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة ابتكاراتها وخبراتها في مجال كفاءة الطاقة خلال المنتدى الافتراضي الذي تقيمه غدا الأربعاء، بمشاركة نخبة من الخبراء والمختصين في مجال تحلية المياه وفي مقدمتهم الجامعات والمعاهد البحثية والمنظمات والجمعيات العالمية المتخصصة مثل منظمة تحلية المياه العالمية IDA ومنظمة التحلية الأوبية EDS وهيئة المرافق السنغافورية PUB إضافة إلى المنظمات المحلية والإقليمية ذات الصلة.

وتستعرض خلاله جهودها وقدراتها الابتكارية التي مكنتها من تصميم وتنفيذ منظومات إنتاج ذكية، تعضد الموارد المائية السعودية، وتحافظ على مصادر المياه غير المتجددة، مما سيضمن استدامة تحلية المياه وتعزيز أمن الإمداد وجعل هذه الصناعة التي تعتمد على تطبيق أحدث المعايير العالمية في جميع المنظومات وأنظمة النقل صديقة للبيئة.

ويأتي ذلك في إطار خطط “التحلية” وإستراتيجياتها، التي تستهدف رفع كفاءة استهلاك الطاقة للحد من الانبعاثات الكربونية، وتلبية الاحتياج بموثوقية وكفاءة، وتحسين جودة الحياة بتكثيف الاعتماد على مشاريع الطاقة النظيفة.