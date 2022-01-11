البلاد : متابعات

أعلن المتحدث باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن، العميد ركن تركي المالكي، اليوم (الثلاثاء)، من شبوه بدء انطلاق عملية حرية اليمن السعيد بكافة المحاور والجبهات، والتي تهدف لتحقيق النماء والازدهار في البلاد، داعيًا اليمنيين للالتفاف حول قيادتهم السياسية.

فيديو | متحدث #التحالف يعلن انطلاق عملية "حرية اليمن السعيد" صباح اليوم في كافة الجبهات #الإخبارية pic.twitter.com/GZrAPl7K4x — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) January 11, 2022

وشدد على التزام التحالف بمنهجية المصداقية والشفافية للأحداث العملياتية والإعلامية، كما أشار إلى أن وجود فيديو محل جدل مُرر بطريقة مغلوطة يُعد ضمن الخطأ الهامشي.

وأضاف أن هناك أدلة واضحة على تهريب إيران السـلاح لميليشيا الحوثي، وأكد أن هناك الكثير من النازحين اليمنيين الذين هربوا من الانتهاكات الواضحة للميليشيات، موضحًا أن الحوثيين يرفضون الحوار ويعطلون العملية السياسية في اليمن.