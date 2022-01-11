الدولية

التحالف يعلن انطلاق عملية “حرية اليمن السعيد”

صحيفة البلادaccess_time8 / جُمادى اﻵخرة / 1443 هـ      11 يناير 2022chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد : متابعات

أعلن المتحدث باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن، العميد ركن تركي المالكي، اليوم (الثلاثاء)، من شبوه بدء انطلاق عملية حرية اليمن السعيد بكافة المحاور والجبهات، والتي تهدف لتحقيق النماء والازدهار في البلاد، داعيًا اليمنيين للالتفاف حول قيادتهم السياسية.

وشدد على التزام التحالف بمنهجية المصداقية والشفافية للأحداث العملياتية والإعلامية، كما أشار إلى أن وجود فيديو محل جدل مُرر بطريقة مغلوطة يُعد ضمن الخطأ الهامشي.

وأضاف أن هناك أدلة واضحة على تهريب إيران السـلاح لميليشيا الحوثي، وأكد أن هناك الكثير من النازحين اليمنيين الذين هربوا من الانتهاكات الواضحة للميليشيات، موضحًا أن الحوثيين يرفضون الحوار ويعطلون العملية السياسية في اليمن.

ibrahim

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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