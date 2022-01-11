اخبار موجزة

تهنئة أمير الرياض

الرياض- البلاد

استقبل الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض في مكتبه بقصر الحكم ، أعضاء مجلس المنطقة الذين قدموا التهنئة لسموه عقب عودته من رحلته العلاجية التي تكللت – ولله الحمد- بالنجاح.وأعرب سموه عن شكره للجميع على مشاعرهم الطيبة والأخوية, متمنيًا لهم التوفيق والسداد، والعمل على ما يخدم المنطقة وتنميتها وتحقيق تطلعات القيادة الرشيدة – أعزها الله-.

مشروعات النقل بتبوك

تبوك- البلاد

استقبل الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك، بمكتبه بالإمارة ، مدير عام فرع وزارة النقل والخدمات اللوجستية بمنطقة تبوك المهندس سليمان بن سعيد الحويطي، الذي أطلع سمو أمير المنطقة على تقرير عن المشروعات الجاري تنفيذها، ونسب الإنجاز في كل مشروع، والمشروعات التي تم الانتهاء منها. وناقش الأمير فهد بن سلطان مع المهندس الحويطي آخر التطورات والمراحل التنفيذية في عدد من مشاريع وزارة النقل بالمنطقة، منوهًا بما يحظى به قطاع النقل بالمملكة من دعم واهتمام القيادة الرشيدة – حفظها الله -.

دور مجالس الأعمال

الدمام- البلاد

استقبل الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية بمكتبه، رؤساء ونواب مجالس الأعمال السعودية الأجنبية.ونوَّه سموه خلال الاستقبال، بالدور الحيوي والمهم لهذه المجالس في دعم الاقتصاد وجذب الاستثمار الأجنبي، ودعم التبادل التجاري مع دول العالم المختلفة, سواء على مستوى الخليج أو العالم العربي أو دول العالم المختلفة. من جانبه، أكد رئيس مجلس الأعمال السعودي الإماراتي رئيس مجلس إدارة غرفة الشرقية عبدالحكيم العمار الخالدي، أن هذه المجالس التنسيقية تقوم بدورها لخدمة الاقتصاد على مستوى المملكة.

إنجازات جامعة جازان

جازان- البلاد

استقبل الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان، بمكتبه ، رئيس الجامعة الدكتور مرعي بن حسين القحطاني، ووكلاء الجامعة. واستمع سموه لشرح من رئيس الجامعة عن الإنجازات والنشاطات التي شهدتها الجامعة خلال العام الماضي والرؤى المستقبلية، مؤكدا حرص وتوجيهات القيادة الرشيدة الدائمة بتقديم كل ما فيه خدمة للعلم والتعليم وفق رؤية وتطلعات المملكة 2030 ، ومنوها بما حققته الجامعة من إنجازات وما بذلته من جهود في تنظيم واستضافة العديد من الفعاليات المحلية والخليجية.

تحفيز الوعي المجتمعي

بريدة – البلاد

أشاد الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم بجهود لجنة شؤون الأسرة بالمنطقة، لدورها في كل ما من شأنه تحفيز الوعي المجتمعي بما يخص الأسرة، وتفعيل المناسبات العالمية السنوية، من بينها اليوم العالمي للطفل.وعبر عن شكره لمدير فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالقصيم رئيس اللجنة الدكتور فهد المطلق، على الجهود التي بذلتها اللجنة ، مشيداً بما تحقق لها من استحقاق وتميّز من مجلس شؤون الأسرة. كما أشاد سموه بالجهود التي تبذلها إدارة المرور بالمنطقة، من خلال ضبط المخالفين وتطبيق النظام بحقهم ووضع الخطط الميدانية المرورية التي تسهم بالحفاظ على الأرواح والممتلكات.