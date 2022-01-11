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إيقاف 5 مخالفين لأشعلوا النار في الأماكن غير المخصصة لها

صحيفة البلادaccess_time8 / جُمادى اﻵخرة / 1443 هـ      11 يناير 2022chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد : متابعات

أوقفت القوات الخاصة للأمن البيئي (5) مواطنين مخالفين لنظام البيئة؛ لإشعالهم النار في الأماكن غير المخصصة لها, ودون اتخاذ الاحتياطات اللازمة، في منطقتَي عسير وتبوك.

وأوضح المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي الرائد رائد المالكي، أنه طُبِّقت الإجراءات النظامية بحقهم، مبينًا أن عقوبة إشعال النار في الأماكن غير المخصصة لها غرامة تصل إلى (3000) ريال.

وحث الرائد المالكي على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمنطقتَي مكة المكرمة والرياض، و(999) و(996) في جميع مناطق المملكة.

ibrahim

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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