أمير تبوك يلتقي أعضاء مجلس إدارة الغرفة التجارية بالمنطقة

تبوك : البلاد

التقى صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك في مكتبه اليوم , أعضاء مجلس إدارة الغرفة التجارية بالمنطقة.

ونوه بجهود‏ معالي وزير التجارة الدكتور ماجد القصبي واهتمامه بأوضاع الغرفة التجارية بالمنطقة من خلال تعيين مجلس إدارة مؤقت لها , مشيرا إلى أن أعضاء المجلس شباب مؤهلون وقادرون على القيام بهذه المهمة , لافتا الانتباه إلى أنه سيكون هناك انتخاب مجلس إدارة جديد بشكل عاجل بإشراف وزارة التجارة.

وأكد سموه لأعضاء المجلس بأن منطقة تبوك موعودة بكثير من الأمور التي ستكون عامل نجاح لأي رجل أعمال أو شركة بوجود المشاريع الضخمة التي تقام في المنطقة ‏والتابعة لصندوق الاستثمارات العامة, مثمناً اهتمام سمو ولي العهد – حفظه الله – بهذه المشاريع وأن تكون الأولوية في هذه المشاريع لأبناء المنطقة ومن هو موجود فيها.

وأبان أنه تم ابتعاث عدد من شباب وفتيات المنطقة مؤخراً للدراسة من قبل شركة نيوم في تخصصات معينة إلى أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية وهذا يأتي ضمن صناعة الإنسان والاهتمام به , وهو ما تحرص عليه القيادة الحكيمة -أيدها الله- .

من جهتهم نوه أعضاء مجلس غرفة تبوك باهتمام وحرص سمو أمير المنطقة على النهوض بدور الغرفة وتعزيز أداء قطاع الأعمال وتفعيل دور القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية.