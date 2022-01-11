أرامكو ترعى أول شاحنة تعمل بالهيدروجين

الظهران – البلاد

برعاية أرامكو السعودية تشارك وللمرة الأولى على مستوى العالم، شاحنة تعمل بوقود الهيدروجين طورتها شركة “جوسين” الفرنسية، وذلك خلال رالي داكار في نسخته السعودية الثالثة للعام 2022م، لإبراز أهمية تطوير تقنيات نقل ذات نسبة أقل من الانبعاثات.

وتتميّز الشاحنة بالعديد من المميزات حيث تجمع بين التقنية والقوة، وقد صُممت بمكونات عالية الجودة للعمل في البيئات القاسية، ويشمل ذلك: محركين إلكترونيين بقدرة 300 كيلوواط لكل منهما، و380 كيلوواط من خلايا الوقود، و82 كيلوواط ساعة من البطاريات، و80 كلغم من الهيدروجين، ونظام تبريد عالي الأداء ، وتتمتع الشاحنة بهيكل خفيف الوزن مصمم خصيصًا لأداء وتكامل الهيدروجين، بحد أقصى للسرعة يصل إلى 140 كلم في الساعة حسب اللوائح، ويستغرق إعادة شحنها مدة 20 دقيقة بمحطة تبريد هيدروجين محددة، والسير 250 كلم في ظروف السباق.

يذكر أنه مع تطور تقنيات إنتاج الوقود أصبح بإمكان وقود الهيدروجين أن يضطلع بدور أكبر في محاولة الحد من انبعاثات الكربون في قطاع النقل، إذ يمكن للمركبات، التي تعمل بخلايا الوقود الهيدروجيني، أن تُطلق بخار الماء فقط من خلال أنبوب العادم، ويمكن إعادة تزويدها بالطاقة بطريقة أسرع، كما أنها توفر مدى طويلًا للقيادة.