54 ألف فرصة وظيفية تقنية

الرياض- البلاد

أطلقت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني عدة مبادرات تطويرية، بهدف دعم خريجي برامج التدريب التقني للحصول على فرص عمل مناسبة في تخصصاتهم التقنية والمهنية.

وأوضح المتحدث الرسمي للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني فهد العتيبي، أن المؤسسة تولي جانب التنسيق الوظيفي للخريجين اهتمامًا كبيرًا, حيث استحدثت إدارة معنية بهذا الجانب هي الإدارة العامة للتنسيق الوظيفي التي تنتشر فروعها بكافة الكليات والمعاهد التابعة للمؤسسة، حيث تعمل جميعها على إيجاد وتفّعيل برامج تعاون وشراكات بين المؤسسة ومنشآت التدريب من جانب، وقطاع الأعمال من جانب آخر بهدف تسهيل التحاق خريجي الكليات والمعاهد بسوق العمل والإسهام في توطين القطاعات التقنية والمهنية بالمملكة.

وأشار المتحدث الرسمي إلى أن المؤسسة حققت نتائج وأرقاما إيجابية خلال عام 2021م في جانب التنسيق الوظيفي للخريجين، حيث بلغ عدد الفرص الوظيفية التي استقطبتها المؤسسة للخريجين بالتنسيق مع قطاع الأعمال 54276 فرصةً وظيفية، في حين جرى عقد 209 لقاءات ومعارض توظيف بمختلف المناطق، وتوقيع 71 مذكرة تفاهم بين المؤسسة وقطاعات الأعمال بهدف توظيف الخريجين.