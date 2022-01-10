24 مخيماً عشوائياً أزالتها أمانة جدة

البلاد- ياسر بن يوسف

أزالت بلدية طيبة الفرعية التابعة لأمانة جدة (24) مخيماً عشوائياً بطريق عسفان على مساحة قدرت بخمسة آلاف متر، حيث تواصل الأمانة جهودها في متابعة ومكافحة نشأة العشوائيات وتحسين المشهد الحضاري على الطرق وداخل الأحياء.

وأوضح رئيس بلدية طيبة م. محمد جابر الزهراني أن الفرق الميدانية باشرت متابعة مخالفات بحي الوفاء على طريق عسفان عبارة عن مخيمات حيث جرى إخلاء وإزالة جميع المخيمات المخالفة، مشيراً إلى أن ذلك يأتي في إطار جهود الأمانة للحد من الممارسات العشوائية على الطرق والأراضي الفضاء وإزالة المخالفات ومظاهر التلوث البصري والبيئي.

وتهيب الأمانة بالجميع على ضرورة اتباع الأنظمة والتعليمات بعدم البناء إلا وفق الاجراءات النظامية، للمحافظة على حقوق الجميع، مؤكدة مضيها في رصد جميع المخالفات واستكمال الاجراءات اللازمة حيالها.

إلى ذلك كثفت أمانة محافظة جدة جهودها الرقابية بمشاركة الجهات المعنية، للتأكد من تطبيق الإجراءات الإحترازية والبروتوكولات الوقائية في المنشآت التجارية والمرافق العامة.