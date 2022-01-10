الرياضة في رالي داكار السعودية.. إكستروم يفوز بفئة السيارات

الرياض – هاني البشر

فاز سائق أودي السويدي ماتياس إكستروم بالمرحلة الثامنة لفئة السيارات في رالي داكار السعودية 2022، ويعد هذا الفوز هو الأول للسائق السويدي في إحدى مراحل رالي داكار. والثاني لأودي هذا العام. وأنهى إكستروم المرحلة الثامنة متقدماً بفارق 49 ثانية أمام زميله الفرنسي ستيفان بيترهانسيل، فيما جاء سائق “بي آر إكس” الفرنسي سيباستيان لويب في المركز الثالث بفارق 3 دقائق و8 ثواني عن المتصدر، وحل سائق أودي الإسباني كارلوس ساينز في المركز الرابع بفارق 3 دقائق و11 ثانية، أمام سائق تويوتا الجنوب إفريقي هينك لاتيغان الذي حل في المركز الخامس بفارق 3 دقائق و20 ثانية. وبهذه النتائج، قلَّص سيباستيان لويب الفارق الذي يفصله عن المُتصدّر ناصر بن صالح العطية الذي أنهى المرحلة في المركز الحادي عشر إلى 37:58 دقيقة، كما خسر السائق السعودي يزيد الراجحي الوقت اليوم وأنهى المرحلة في المركز العاشر، ويتأخر بفارق 53:19 دقيقة عن العطية في الترتيب العام للفئة.