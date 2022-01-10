الرياضة في المرحلة 8 من رالي داكار.. كوينتيرو يفوز بفئة تي3

الرياض – هاني البشر

تمكَّن سائق فريق “ريد بُل أوفرود” الأمريكي سيث كوينتيرو من تسجيل فوزه الثامن بإحدى مراحل الرالي هذا العام، حيث سجّل الزمن الأسرع في المرحلة الثامنة في فئة المركبات الصحراوية الخفيفة النموذجية “تي 3″، وهو الفوز السادس على التوالي للشاب الأمريكي هذا العام. وسجل كوينتيرو 4 ساعات و17 دقيقة و14 ثانية، وتقدّم على سائق “ساوث ريسينغ” السويدي الشاب سيباستيان إريكسون بفارق 11 دقيقة و57 ثانية، فيما حل سائق إم إس كيه الروسي بافل ليبيديف في المركز الثالث بفارق 12 دقيقة و32 ثانية. وأنهى سائق “ساوث ريسينغ” التشيلي فرانشيسكو لوبيز كونتاردو، المرحلة في المركز الرابع بفارق 17 دقيقة، ليواصل تصدره للترتيب العام المؤقت للفئة متقدماً عن السويدي سيباستيان إريكسون بفارق ساعة و19 دقيقة.