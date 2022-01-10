“شاومي” تطلق نسخة هاتفها الجديد 12 يناير الجاري

تعتزم شركة شاومى الصينية إطلاق هاتف رائد جديد مع سعر مناسب وتقنية الشحن السريع 120 واط ، حيث من المقر أن يصل الهاتف للأسواق الهندية في 12 يناير المقبل، ثم يتم إطلاقه للأسواق العالمية خلال الأيام المقبلة.
وبحسب موقع Gizmochina فإن شاومى لم تكشف عن اسم الهاتف الجديد بعد ولكنه من المتوقع أن يكون مشابها لعدد من الهواتف التى أطلقتها بتقنية الشحن 120 واط مثل هواتف Xiaomi 11i و Xiaomi 11T وغيرها.
وسيأتى هاتف شاومى الرائد الجديد بشاشة مسطحة من نوع AMOLED، وبقياس 6.67 بوصة، وبدقة عرض 1080 بكسل +، تدعم معدل تحديث 120 هرتز في الثانية، ومعدل أخذ عينات باللمس 480 هرتز، كما تدعم تقنية HDR10 +، ومستشعر للبصمة تحت الشاشة ، ومقاومة للمياه والغبار.