الرياضة سوتنيكوف يتصدر فئة الشاحنات في المرحلة الثامنة

الرياض – هاني البشر

واصل فريق “كاماز” سيطرته على فئة الشاحنات وحقق سائقوه المراكز الأربعة الأولى للمرحلة الثامنة اليوم، حيث سجل الروسي دميتري سوتنيكوف أسرع زمن للمرحلة الثامنة، مسجلاً 3 ساعات و56 دقيقة و42 ثانية، متقدماً على زميله ومواطنه أندري كارجينوف الذي حلّ ثانياً بفارق 3 دقائق و11 ثانية. فيما جاء زميلهما إدوارد نِقولاييف في المركز الثالث بفارق 6 دقائق و11 ثانية، وحلّ أنطون شيبالوف في المركز الرابع بفارق 8 دقائق و58 ثانية. وبهذه النتيجة، حافظ دميتري ستونيكوف على صدارته للترتيب العام للفئة متقدماً بفارق 11 دقيقة و25 ثانية أما زميله إدوارد نِقولاييف، زميلهما إدوارد نِقولاييف في المركز الثالث بفارق 40 دقيقة و23 ثانية.