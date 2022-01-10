سعوديات في أكبر مهرجان للإبل بالعالم

الرياض- خالد بن مرضاح

يعد مهرجان الملك عبد العزيز للإبل في نسخته السادسة مهرجانا ثقافيا اقتصاديا، عزز المشاركة ووصل بالموروث الوطني للعالمية، ونشر العمق الحضاري للمملكة العربية السعودية على المستوى العالمي.

وأُظهر المهرجان أوجه التراث الشعبي المختلفة المتمثلة في الصناعات اليدوية والحِرف التقليدية وربطها بواقعنا المعاصر، وللمحافظة عليها هدفا من أهداف المهرجان الأساسية وإبرازها لما تمثله من إبداع إنساني تراثي عريق على مدار أجيال سابقة، إضافة إلى أنها عنصر جذب جماهيري للزائرين والمهتمين، ويرتاد المهرجان زوار من مختلف دول العالم

وشارك في المهرجان ٣٨ سيدة في فئة “فردي المغاتير”، مع تأهل عشر مشاركات للدور التالي قبل التصفية حيث حصدت خمس مشاركات المراكز الأولى.

وقد أقيم السباق النسائي الفردي المخصص للمغاتير بجميع ألوانها، وتنافسن للحصول على مراكز متقدمة في هذا السباق، من أجل تسجيل أسمائهن في أول سباق نسائي للهجن.

وتهدف المشاركة النسائية في المهرجان إلى نشر مفهوم مشاركة المرأة السعودية بالزي الشعبي، كذلك توفر تحديات ومنافسات قوية بين المشاركات، وتمكين المرأة من المشاركة في المنافسات سواء كان سيف الملك أو بيرق المؤسس أو كأس النادي أو نخبة النخبة.