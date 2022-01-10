الرياضة ساندرلر يستعيد صدارة فئة الدرّاجات النارية برالي داكار السعودية

الرياض – هاني البشر

استعاد دراج “غاز غاز” البريطاني سام سندرلاند صدارة الترتيب العام المؤقت لفئة الدراجات النارية، بعد تحقيقه الفوز بالمرحلة الثامنة لرالي داكار السعودية 2022، التي أقيمت صباح اليوم من الدوادمي إلى وادي الدواسر بطول 830 كم، منها 394 كم للمرحلة الخاصة الخاضعة للتوقيت. ويعتبر هذا الفوز هو السادس لفريق “غازغاز” هذا العام في مراحل رالي داكار الثمانية حتى الآن، وسجل سندرلاند 3 ساعات و48 دقيقة و2 ثانية ضمنت له المركز الأول للمرحلة، وتقدّم على درّاج هوندا التشيلي بابلو كوينتانِيّا بفارق دقيقتين و23 ثانية. فيما جاء درّاج ريد بُل كيه تي إم النمساوي ماتياس والكنر في المركز الثالث بفارق 4 دقائق و11 ثانية، وحل سائق هوندا الآخر الأمريكي ريكي برابيك في المركز الرابع بفارق 6 دقائق و44 ثانية، وجاء سائق باس كيه تي إم الأمريكي الشاب ماسون كلاين في المركز الخامس بفارق 8 دقائق و8 ثوان.