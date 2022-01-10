الرياضة “جيرود” يتصدّر فئة الدارجات رباعية العجلات برالي داكار السعودية

الرياض – هاني البشر

أنهى درّاج ياماها الفرنسي أليكساندر جيرود المرحلة الثامنة لرالي داكار السعودية 2022 في المركز الأول معززاً صدراته للترتيب العام للفئة، بعدما فقد ملاحقه الرئيسي الأمريكي بابلو كوبيتِّي أكثر من 12 دقيقة خلال هذه المرحلة. وسجل جيرود 5 ساعات ودقيقتين و8 ثوان، متقدماً بفارق 48 ثانية فقط أمام درّاج فريق مارسيلو البرازيلي مارسيلو ميديروس، فيما جاء درّاج ديل أمو/ ياماها الأمريكي بابلو كوبيتِّي في المركز الثالث بفارق 12 دقيقة و26 ثانية. تلاه درّاج فريق أورلين البولندي كميل ويسنيوسكي في المركز الرابع بفارق 16 دقيقة و53 ثانية، وجاء الأرجنتيني فرانشيسكو مورينو في المركز الخامس بفارق 22 دقيقة و18 ثانية.