توزيع عبوات ماء زمزم بالروبوت الذكي في المسجد الحرام

مكة المكرمة : البلاد

قامت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي بتدشين روبوت ماء زمزم وذلك ضمن برنامج كيف نكون قدوة في العالم الرقمي وتوفير الروبوت الذكي لتوزيع عبوات ماء زمزم.

وكشف وكيل إدارة سقيا زمزم للشؤون الميدانية بالمسجد الحرام بدر اللقماني بأن تقنية الروبوت الذكي تقوم على توزيع عبوات ماء زمزم بدون تدخل بشري، ‏حرصاً من إدارة سقيا زمزم على توزيع عبوات ماء زمزم وتطبيق الإجراءات الاحترازية والاستفادة من الذكاء الاصطناعي لخدمة بيت الله الحرام.

وأكد بأن الروبوت يقوم بتوزيع (30) عبوة في الجولة الواحدة والتي تستغرق (10) دقائق، ‏ويعمل الروبوت لمدة ثمانية ساعات، ويتميز بالوقوف لمدة (20) ثانية لأخذ عبوة ماء زمزم، ولا ‏يصطدم بالأشخاص ولا يعيق الحركة، وحاصل على عدة شهادات منها براءة الاختراع، والشهادة الأوروبية cs.

وقال اللقماني: العمل جاري على تشغيل الروبوت على أوسع نطاق داخل المسجد الحرام، بالإضافة إلى خدمة الحقائب والأسطوانات المحمولة، ونسعى لتوفير أعلى معايير السلامة والجودة لقاصدي المسجد الحرام.

وفي الجانب الصحي أكد اللقماني بأنه يتم تطبيق أعلى المعايير في تحقيق الجودة الصحية من حيث أخذ عينات يومية وفحصها في مختبرات الإدارة للتأكد من سلامتها ، ثم يتم فحص جميع العبوات قبل دخولها للمسجد الحرم للتأكد من سلامتها وخلوها من أي شوائب أو جراثيم .

وعن التقنية المستقبلية أوضح اللقماني بأنه يتم متابعة كل ماهو جديد في عالم التقنية وجلبه لخدمة المسجد الحرام وقاصديه، كما أن العمل جاري على وضع صنابير تعمل بالاستشعار دون اللمس في المشربيات.

وفي الختام أكد وكيل إدارة سقيا زمزم للشؤون الميدانية بالمسجد الحرام بدر اللقماني بأن هذه الجهود تأتي بتوجيهات من معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الأستاذ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس وفق تطلعات القيادة الرشيدة -حفظها الله- الموافقة لرؤية المملكة العربية السعودية (٢٠٣٠) .