الطفرات سبب رئيسي لسرعة انتشار أوميكرون

البلاد ـ وكالات

أكدت منظمة الصحة العالمية، أن هناك بعض العوامل التي تتسبب في زيادة انتشار الإصابة بمتحور “أوميكرون”، بينها الطفرات التي يحملها المتحور وزيادة الاختلاط الاجتماعي.

وأوضحت رئيسة الفريق الفني بوحدة أمراض الطوارئ التابعة لمنظمة الصحة العالمية، ماريا فان كيركوف، أن أسباب سرعة انتشار متحور “أوميكرون” تشمل إمكانية التصاقه بالخلايا البشرية بسهولة أكبر، إلى جانب تكاثره بالجهاز التنفسي العلوي.

ولفتت إلى أن الأسباب تتضمن أيضاً زيادة اختلاط الأشخاص وتمضية مزيد من الوقت في أماكن مغلقة بفصل الشتاء في نصف الكرة الشمالي، بالإضافة إلى عدم الالتزام بالإجراءات الوقائية مثل التباعد الجسدي. ونوهت إلى إمكانية أن تتكرر الإصابة بهذا المتحور لدى من أصيبوا بالعدوى سابقاً ومن تم تطعيمهم، داعيةً إلى اتباع كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية.