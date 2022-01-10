الصحة: لا يشترط إجراء فحص كورونا للموظفين بعملهم

الرياض ـ البلاد

حفل المؤتمر الصحفي لوزارة الصحة أمس حول مجريات كورونا بحزمة من الآلياتـ حيث قال المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، إنه لا يشترط إجراء فحص كورونا للموظفين في قطاع عملهم.

وأوضح متحدث الصحة، في كلمته خلال المؤتمر الصحفي، الذي تعقده الوزارة أمس أن الارتفاع الحالي في الإصابات اليومية لا يقارن بالمستويات السابقة، مشيرًا إلى أن المنحنى الوبائي في المملكة بعد مروره بارتفاعات متسارعة، يمر بحالة بانخفاض في التسارع.

وأكد أن اللقاحات ساهمت في انخفاض الإصابات، وأثبتت مأمونيتها على مستوى العالم، مشيرًا إلى أن أثر اللقاحات في حماية المجتمع واضحة، وأسهمت في خفض الحالات الحرجة. وأشار إلى أنه تم إعطاء أكثر من 52 مليون جرعة من لقاحات كورونا في المملكة، فيما تجاوز عدد من تلقوا جرعتين 23.3 مليون شخص. كشف الدكتور محمد العبد العالي، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، اليوم الأحد، عدد الذين حصلوا على لقاح كورونا المستجد.

وأشار متحدث الصحة إلى تجاوز عدد من تلقوا جرعتين 23.3 مليون شخص.

كما أعلنت وزارة الصحة، أمس ، تسجيل 3,460 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19» في المملكة، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ما يرفع إجمالي الإصابات إلى 578753 حالة. وذكرت الوزارة –عبر تويتر- أنه تمَّ تسجيل 843 حالة تعافٍ جديدة من كورونا؛ ليصل إجمالي حالات الشفاء من الفيروس إلى 546614 حالة. وأشارت إلى أنه تم تسجيل حالة وفاة، ليرتفع إجمالي حالات الوفيات منذ بدء جائحة كورونا وحتى الآن، إلى 8893 حالة. كانت وزارة الصحة، أوضحت أن نتائج فحص كورونا تصدر خلال 12 إلى 72 ساعة من خلال رسالة نصية وعبر تطبيق صحتي. وذلك في رد على سؤال مواطنة استفسرت بشأن موعد إصدار نتائج الفحص لمعرفة الحالة الصحية.

وردت الوزارة عبر حسابها الرسمي “الصحة 937″، بقولها: تصدر النتائج خلال 12 إلى 72 ساعة عبر رسالة نصية وعبر تطبيق صحتي، في حال تجاوزت المدة أكثر من ثلاثة أيام يرجى الاتصال على الرقم 937 لرفع بلاغ بذلك.