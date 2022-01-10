متابعات

البرلمان العربي يدعو إلى تكثيف الجهود العربية لمحو الأمية الأبجدية والرقمية والثقافية

صحيفة البلادaccess_time7 / جُمادى اﻵخرة / 1443 هـ      10 يناير 2022chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد : متابعات

دعا البرلمان العربي إلى تكثيف الجهود العربية في مجال محو الأمية بجميع أشكالها الحديثة، مشيراً إلى وجود أمية رقمية مرتبطة بعدم الإلمام بالمعارف الأساسية للعلوم والتكنولوجيا، وكذلك الأمية الثقافية المتعلقة بالجهل بتاريخ وثقافة المجتمع.

وأشار عضو البرلمان العربي النائب عبدالوهاب معوضة، في كلمته خلال الاحتفالية التي نظمتها جامعة الدول العربية اليوم، بمناسبة اليوم العربي لمحو الأمية، إلى أن هناك شكلاً آخر للأمية وهو أمية اللغة العربية القائمة حتى بين الحاصلين على أعلى الشهادات الجامعية، منبهاً إلى أنها حقيقة مؤلمة, ولكن يجب الاعتراف بها من أجل حلها.

وطالب بتكثيف الجهود من أجل مساندة الدول العربية التي تعاني من الصراعات والأزمات ومساعدتها في مجال التعليم ومحو الأمية، ومنها الجمهورية اليمنية التي تعاني من تدهور أوضاع التعليم بسبب الممارسات غير الإنسانية التي تقوم بها مليشيا الحوثي الانقلابية.

ibrahim

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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