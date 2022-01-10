البرلمان العربي يدعو إلى تكثيف الجهود العربية لمحو الأمية الأبجدية والرقمية والثقافية

البلاد : متابعات

دعا البرلمان العربي إلى تكثيف الجهود العربية في مجال محو الأمية بجميع أشكالها الحديثة، مشيراً إلى وجود أمية رقمية مرتبطة بعدم الإلمام بالمعارف الأساسية للعلوم والتكنولوجيا، وكذلك الأمية الثقافية المتعلقة بالجهل بتاريخ وثقافة المجتمع.

وأشار عضو البرلمان العربي النائب عبدالوهاب معوضة، في كلمته خلال الاحتفالية التي نظمتها جامعة الدول العربية اليوم، بمناسبة اليوم العربي لمحو الأمية، إلى أن هناك شكلاً آخر للأمية وهو أمية اللغة العربية القائمة حتى بين الحاصلين على أعلى الشهادات الجامعية، منبهاً إلى أنها حقيقة مؤلمة, ولكن يجب الاعتراف بها من أجل حلها.

وطالب بتكثيف الجهود من أجل مساندة الدول العربية التي تعاني من الصراعات والأزمات ومساعدتها في مجال التعليم ومحو الأمية، ومنها الجمهورية اليمنية التي تعاني من تدهور أوضاع التعليم بسبب الممارسات غير الإنسانية التي تقوم بها مليشيا الحوثي الانقلابية.