للحفاظ على صحتك.. نظام غذائى لخفض الكوليسترول!

تعتبر زيادة نسبة الكوليسترول في الدم من الأمور التى تؤثر على الصحة بشكل سلبي وتتسبب فى كثير من الأمراض، لذلك تعطينا استشارى التغذية العلاجية ” بسمة يسرى” نصائح وخطوات لنظام صحي تجنباً للوقوع فى مشاكل صحية كبيرة بسبب ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم ، وهو نظام غذائى بسيط ومتوازن ومن خلالة سوف تتحسن الصحة بصورة واضحة.
الافطار :
– ٤ ايام شوفان +كوب لبن + ١ثمرة موز
– يوم فى الاسبوع سندوتش بيض مسلوق + جبنه+ سلطه
– يومين سندوتش فول +سلطه
سناك خلال اليوم
– يوم عصير افوكادو
– ٣ ايام fruit salade يجب انت تحتوى على فاكهه غنية بالفيتامين سى مثل الكيوى و البرتقال و الجوافه
– يومين شرائح اناناس فريش
– يومين لوز نى
الغداء
– مرتين فى الاسبوع سمك سلمون مشوى +سلطه+بطاطس مشويه
– مره فى الاسبوع سمك التونه +سلطه+ارز بنى
– مرتين فى الاسبوع شوربة عدس +خضار مشوى على الجريل كوسه و باذنجان
– مره فى الاسبوع فراخ مشويه بدون جلد +خضار سوتيه +مكرونه بنى
– مره فى الاسبوع مكرونه شوفان بالخضار
العشاء
– شرائح كوسه شيبسى فى الفرن
او
– سلطه تونه بالمكرونه البنى
او
– سندوتش تونه او فول
أو شوفان باللبن او بليله باللبن
وتنصح “بسمة يسري” ان تحتوى وجباتنا الغذائية على عناصر قادرة على التخلص من الكوليسترول الضار من الدم
1 – الأطعمة الغنية بالألياف القابلة للذوبان تقلل مستويات البروتينّ منخفض الكثافة، المتمثل في الكوليسترول الضار، . ومن الأمثلة على هذه الأنواع من الألياف الشعير، والشوفان، والمكسرات، والحبوب، والفول، والكمثرى، والعدس.
2- الدهون الصحية: تشمل كل من زيت الزيتون، والكانولا، وزيت الفول السودانيّ، بالإضافة إلى الدهون الموجودة في المكسرات، والأفوكادو، والحبوب.