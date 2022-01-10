صحة و عافية

للحفاظ على صحتك.. نظام غذائى لخفض الكوليسترول!

فرناس حفظيaccess_time7 / جُمادى اﻵخرة / 1443 هـ      10 يناير 2022chat_bubble_outlineضف تعليق

تعتبر زيادة نسبة الكوليسترول في الدم من الأمور التى تؤثر على الصحة بشكل سلبي وتتسبب فى كثير من الأمراض،  لذلك تعطينا  استشارى التغذية العلاجية ” بسمة يسرى” نصائح وخطوات لنظام صحي  تجنباً للوقوع فى مشاكل صحية كبيرة بسبب ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم  ، وهو  نظام غذائى بسيط ومتوازن ومن خلالة سوف تتحسن الصحة بصورة واضحة.

الافطار :

–  ٤  ايام  شوفان +كوب لبن + ١ثمرة  موز

– يوم فى الاسبوع  سندوتش بيض مسلوق + جبنه+ سلطه

– يومين  سندوتش فول +سلطه

سناك خلال اليوم

– يوم عصير افوكادو

– ٣ ايام fruit salade يجب انت تحتوى على  فاكهه غنية  بالفيتامين سى  مثل الكيوى و البرتقال و الجوافه

– يومين شرائح اناناس فريش

– يومين لوز نى

الغداء

– مرتين فى الاسبوع سمك سلمون مشوى +سلطه+بطاطس مشويه

– مره فى الاسبوع سمك التونه +سلطه+ارز بنى

– مرتين فى الاسبوع شوربة عدس +خضار مشوى على الجريل كوسه و باذنجان

– مره فى الاسبوع فراخ مشويه بدون جلد +خضار سوتيه +مكرونه بنى

– مره فى الاسبوع مكرونه شوفان بالخضار

العشاء

– شرائح كوسه شيبسى فى الفرن

او

– سلطه تونه بالمكرونه البنى

او

– سندوتش تونه او فول

أو شوفان باللبن او بليله باللبن

وتنصح “بسمة يسري” ان تحتوى وجباتنا الغذائية على عناصر قادرة على التخلص من الكوليسترول الضار من الدم

1 – الأطعمة الغنية بالألياف القابلة للذوبان تقلل مستويات البروتينّ منخفض الكثافة، المتمثل في الكوليسترول الضار، . ومن الأمثلة على هذه الأنواع من الألياف الشعير، والشوفان، والمكسرات، والحبوب، والفول، والكمثرى، والعدس.

2- الدهون الصحية: تشمل  كل من زيت الزيتون، والكانولا، وزيت الفول السودانيّ، بالإضافة إلى الدهون الموجودة في المكسرات، والأفوكادو، والحبوب.

3- الحبوب الكاملة من مصادرها  الخبز، وحبوب الإفطار، والمكرونة، والأرز البني.

اللحوم والدواجن: يُنصح بتناول الدواجن منزوعة الجلد، واللحوم الحمراء الخالية من الدهون.

الأسماك الدهنية: يُنصح بتناول الأسماك على الأقل مرتين في الاسبوع، ومن مصادره السلمون، والسلمون ، والرنجة

من ضمنه السردين، والتونة.

الأطعمة المدعمة بالستيرول والستانول وهي عصير البرتقال، والشوكولاته الدارك .

الصويا: يُساعد فول الصويا والأطعمة المصنوعة منه كحليب الصويا، والتوفو على تقليل مستويات الكوليسترول.

vernas hefzy

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