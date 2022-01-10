اخبار موجزة

أعمال غرفة الرياض

الرياض- البلاد

استقبل الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض في مكتب سموه بقصر الحكم، رئيس مجلس الغرف السعودية رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالرياض عجلان بن عبدالعزيز العجلان، الذي قدّم التهنئة لسموه عقب عودته من رحلته العلاجية التي تكللت – ولله الحمد- بالنجاح. وأعرب سمو أمير منطقة الرياض عن شكره على المشاعر الطيبة، كما اطّلع سموه على أعمال غرفة الرياض وبرامجها الاقتصادية في المنطقة. ونوَّه سموه بما تشهده المنطقة من نهضة اقتصادية وتنموية متنوعة في ظل دعم وتوجيهات القيادة الرشيدة -أيدها الله-.

مكافحة التستر التجاري بتبوك

تبوك- البلاد

استقبل الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك بمكتبه ، المدير العام لفرع وزارة التجارة بالمنطقة المهندس سالم بن سليمان الوباري الذي قدم تقريرًا عن أعمال الفرع خلال الفترة الماضية, مشتملًا على الأعمال الرقابية وما تم من إنجازات، إضافة إلى الجهود القائمة لمكافحة التستر التجاري في المنطقة، والتأكد من التزام المنشآت التجارية ومنسوبيها بالإجراءات الاحترازية.

وأكد الدور المهم والفاعل لفرع الوزارة بالمنطقة في تعزيز دور حماية المستهلك، وتحسين البيئة الاستثمارية, بما يحقق استدامة وتوسع منشآت الأعمال القائمة ويحفز المستثمرين والمبادرين بالأعمال، منوهاً بدعم القيادة الحكيمة -أيدها الله- لكل ما يحقق للمواطن رغد العيش ورفاهيته.

دعم العمل الاجتماعي

الدمام- البلاد

استقبل الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية بمكتبه رئيس مجلس إدارة الجمعية الخيرية للمتعافين من المخدرات والمؤثرات العقلية بالمنطقة الشرقية «تعافي» عبدالسلام الجبر، وأعضاء مجلس الإدارة بمناسبة تشكيله. وأكد سموه على الدور الذي يقوم به القطاع الثالث, والتكامل مع الجهات الأخرى لدعم العمل الاجتماعي, والقيام بأدوار حيوية وفق منظومة محوكمة تقدم خدمات متميزة للمستفيدين, وفق توجهات وخطط إستراتيجية تسهم في خدمة فئات تحتاج للدعم والمساندة. وأشاد بما تقدمه الجمعية من مساندة المتعافين من المخدرات ودعمهم بأشكال مختلفة وتوعيتهم وتوجيههم ليكونوا أعضاء صالحين في المجتمع.

النقل العام في القصيم

بريدة- البلاد

أعلن الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبد العزيز أمير منطقة القصيم عن إطلاق مشروع النقل العام في مدينة بريدة ومحافظة عنيزة، مؤكدًا حرص القيادة الرشيدة -أيدها الله- على توفير خدمة النقل العام التي تسهم في تحسين تطوير خدمات النقل بالمملكة بما ينعكس على الجوانب الاقتصادية والعمرانية والاجتماعية والبيئية، مشيرًا إلى أن المشروع يسهم في تحسين جودة الحياة ودعم البنية الاقتصادية للمنطقة، وفتح قنوات استثمارية وزيادة الفرص الاقتصادية بالمنطقة. جاء ذلك خلال استقباله بمكتبه ، رئيس الهيئة العامة للنقل الدكتور رميح بن محمد الرميح، بحضور وكيل الإمارة الدكتور عبدالرحمن الوزان، وأمين المنطقة محمد المجلي ، حيث اطلع سموه على مشروع النقل العام بالحافلات.