إجراءات وقائية بالمسجد النبوي

المدينة المنورة – البلاد

كثّفت وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي إجراءاتها للحفاظ على الصحة العامة, ومتابعة التزام المصلين بالإجراءات الاحترازية الوقائية, والتقيّد بلبس الكمامة, والتباعد الجسدي بين الصفوف, وتطبيق الإرشادات الوقائية, ليؤدي المصلون الصلوات في بيئة آمنة وصحية.

وفي ذات السياق، تقوم إدارة المختبر بوكالة شؤون المسجد النبوي بأخذ مسحات من السجّاد والحواجز والأعمدة ودواليب المصاحف والكراسي ومواضع مختلفة بشكلٍ يومي, لفصحها مخبريًا, حيث يتم جمع أكثر من 400 عيّنة يوميًا من كافة أرجاء المسجد, لقياس مستوى جودة ونظافة الأسطح والأماكن, للتأكد من السلامة العامة, والتحقق من خلوّ المكان من ما يهدد صحة وسلامة قاصديه.

وبادرت وكالة شؤون المسجد النبوي مؤخرًا بفتح سطح المسجد للمصلين، بهدف تسهيل أداء العبادات، وسط تكثيف الإجراءات الوقائية والاحترازية والحرص على التباعد بين المصلين, والتزام المواضع المحددة على السجّاد، إضافةً إلى تنفيذ برنامج أعمال التعقيم والتنظيف بشكلٍ دقيق.