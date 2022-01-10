أمير تبوك يطلع على تقرير عن مشروعات النقل بالمنطقة

تبوك : البلاد

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك، بمكتبه بالإمارة اليوم، مدير عام فرع وزارة النقل والخدمات اللوجستية بمنطقة تبوك المهندس سليمان بن سعيد الحويطي، الذي أطلع سمو أمير المنطقة على تقرير عن المشروعات الجاري تنفيذها، ونسب الإنجاز في كل مشروع، والمشروعات التي تم الانتهاء منها.

وناقش الأمير فهد بن سلطان مع المهندس الحويطي آخر التطورات والمراحل التنفيذية في عدد من مشاريع وزارة النقل بمنطقة تبوك، منوهًا بما يحظى به قطاع النقل بالمملكة من دعم واهتمام من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله -.

بدوره قدم المهندس الحويطي شكره لسمو أمير منطقة تبوك على ما تحظى به مشروعات النقل بالمنطقة من متابعة واهتمام.