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أمير تبوك يطلع على تقرير عن مشروعات النقل بالمنطقة

صحيفة البلادaccess_time7 / جُمادى اﻵخرة / 1443 هـ      10 يناير 2022chat_bubble_outlineضف تعليق

تبوك : البلاد

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك، بمكتبه بالإمارة اليوم، مدير عام فرع وزارة النقل والخدمات اللوجستية بمنطقة تبوك المهندس سليمان بن سعيد الحويطي، الذي أطلع سمو أمير المنطقة على تقرير عن المشروعات الجاري تنفيذها، ونسب الإنجاز في كل مشروع، والمشروعات التي تم الانتهاء منها.

وناقش الأمير فهد بن سلطان مع المهندس الحويطي آخر التطورات والمراحل التنفيذية في عدد من مشاريع وزارة النقل بمنطقة تبوك، منوهًا بما يحظى به قطاع النقل بالمملكة من دعم واهتمام من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله -.

بدوره قدم المهندس الحويطي شكره لسمو أمير منطقة تبوك على ما تحظى به مشروعات النقل بالمنطقة من متابعة واهتمام.

ibrahim

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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