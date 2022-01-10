الدولية

أمريكا تحذر إيران بتبعات وخيمة إذا هاجمت أي أمريكيين

صحيفة البلادaccess_time7 / جُمادى اﻵخرة / 1443 هـ      10 يناير 2022chat_bubble_outlineضف تعليق

واشنطن : البلاد

حذر البيت الأبيض الليلة، إيران من أنها ستواجه ” تبعات خطيرة ” إذا تعرض مواطنون أمريكيون لهجمات من قبلهم.

وقال مستشار الأمن القومي للبيت الأبيض جيك سوليفان في بيان إن “إيران زعمت أنها فرضت عقوبات على 52 أمريكياً، وهي تفعل ذلك بينما تواصل ميليشيات تابعة لطهران هجماتها ضد القوات الأمريكية في الشرق الأوسط، كما يهدد مسؤولون إيرانيون بتنفيذ عمليات إرهابية في داخل الولايات المتحدة وحول العالم “.

وشدد سوليفان على أن بلاده سوف تحمي وتدافع عن رعاياها، بمن فيهم من يخدمون في وطنهم الآن ومن خدموا سابقاً.

ibrahim

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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