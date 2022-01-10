أمريكا تحذر إيران بتبعات وخيمة إذا هاجمت أي أمريكيين

واشنطن : البلاد

حذر البيت الأبيض الليلة، إيران من أنها ستواجه ” تبعات خطيرة ” إذا تعرض مواطنون أمريكيون لهجمات من قبلهم.

وقال مستشار الأمن القومي للبيت الأبيض جيك سوليفان في بيان إن “إيران زعمت أنها فرضت عقوبات على 52 أمريكياً، وهي تفعل ذلك بينما تواصل ميليشيات تابعة لطهران هجماتها ضد القوات الأمريكية في الشرق الأوسط، كما يهدد مسؤولون إيرانيون بتنفيذ عمليات إرهابية في داخل الولايات المتحدة وحول العالم “.

وشدد سوليفان على أن بلاده سوف تحمي وتدافع عن رعاياها، بمن فيهم من يخدمون في وطنهم الآن ومن خدموا سابقاً.