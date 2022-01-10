أمانة جائزة مكة للتميّز تعلن عن بدء تحكيم 217 عملاً

جدة : البلاد

أعلنت أمانة جائزة مكة للتميّز عن بدء تحكيم 217 عملاً تقدمت بها الجهات والأفراد للفوز في أفرع الجائزة التسعة.

وثمّن المشرف العام على الجائزة وكيل إمارة منطقة مكة المكرمة الدكتور مشبب القحطاني، تفاعل الجهات والأفراد في المنطقة مع الجائزة التي أخذت على عاتقه على مدى 12 عاماً تشجيع العمل المميز والجهد البارز وإظهار الأعمال الإبداعية في مجالات الجائزة بالإضافة لتشجيع توظيف التقنيات الحديثة في الأعمال، والارتقاء بمستوى الأداء والجودة، وتنمية وتطوير الموارد البشرية.

وأضاف الدكتور القحطاني أن الجائزة تهدف للوصول لأعلى مستويات التميز في الأداء، وتشجيع التنافس بين الجهات والأفراد وتكريم المتميزين، وتعزيز الابتكار عبر إيجاد منصة تم تخصيها لتبادل التجارب الناجحة.

وأشار المشرف العام على الجائزة إلى أن الدورة الحالية للجائزة شهدت إطلاق مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل للمنصة الرقمية للجائزة والتي سيكون لها دورها الكبير في إنجاز أعمال التسجيل والفرز والتحكيم ويأتي هذا التحوّل مواكبة للتحوّل الرقمي الذي تشهده المملكة.

واستقبلت أمانة الجائزة الترشيحات في 9 أفرع هي التميز في خدمات الحج والعمرة، التميز الإداري، التميّز الثقافي، التميّز الاقتصادي، التميّز العمراني، التمّيز الاجتماعي، التميّز البيئي، التميّز العلمي والتقني، وفرع التميّز الإنساني .