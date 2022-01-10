الرياضة أخضر اليد يستأنف تدريباته بعد نتائج الـ PCR

الدمام-حمودالزهراني

انطلقت اليوم الاثنين تدريبات المنتخب السعودي الأول لكرة اليد بقيادة الفرنسي ديديه دينارت، ضمن المرحلة الأخيرة من استعدادات أخضر اليد للمشاركة في البطولة الآسيوية الـ20 للمنتخبات لكرة اليد، المؤهلة لبطولة العالم 2023″بولندا – السويد” 2023م، التي ستنطلق بعد 8 أيام في المنطقة الشرقية بمشاركة 16 منتخباً آسيوياً. وكان وفد أخضر اليد قد خضع لفحوصات الـ PCR فور عودته إلى أرض الوطن يوم الجمعة الماضي بعد الفراغ من المعسكر الخارجي الذي أقيم في إيطاليا وسلوفينيا، إذ بيّنت الفحوصات سلبية النتائج وسلامة كافة أعضاء البعثة، حيث سيواصل المنتخب تدريباته اليومية حتى موعد البطولة الآسيوية. وكان الأخضر قد شارك خلال استعداداته السابقة في 3 بطولات دولية ودية، خاض من خلالها 8 مباريات للوقوف على الجاهزية التامة للمنتخب، وكانت الأولى بطولة قطر الدولية التي خسر فيها من المنتخبين الإيراني والقطري وكسب المنتخب الكويتي، وفي بطولة السعودية الدولية كسب منتخبي المغرب والبحرين وخسر من المنتخب المصري، فيما كسب منتخبي بلجيكا وإيطاليا أخيراً في بطولة إيطاليا الدولية.