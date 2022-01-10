” أحد” يعتلي صدارة دوري” يلو”

حائل- خالد الحامد

تصدر فريق أحد الأول لكرة القدم سلم ترتيب فرق دوري الأمير “يلو” لأندية الدرجة الأولى في افتتاح الجولة الـ 19 من المسابقة، عقب فوزه على فريق الأخدود بهدفين لهدف، في المباراة التي جمعتهما على استاد الأمير هذلول بن عبدالعزيز بنجران.

سجل أهداف فريق أحد” كارلوس أندريا، وحمد الجهيم، فيما سجل للأخدود مايكون دوغلاس. وتصدى حارس أحد لجزائية من لاعب الأخدود رينالدو. بهذه النتيجة يصبح رصيد أحد 32 في المركز الأول، وتراجع الأخدود للمركز السادس برصيد 29 نقطة.

وعلى ملعبه بالأحساء، حقق هجر ثلاث نقاط ثمينة بعد فوزه على ضيفه الشعلة بهدف وحيد، سجله مايقا.

ليرفع هجر رصيده النقطي إلى 31 نقطة في المركز الرابع، فيما تراجع الشعلة إلى المركز الرابع عشر برصيد 22 نقطة.

وحقق الجيل فوزا غاليا أمام فريق النهضة بهدف وحيد، في المباراة التي جمعتهما على استاد الأمير محمد بن فهد بالدمام . أحرز الجيل الهدف القاتل في الثواني الأخيرة من عمر المباراة عن طريق عبدالله حضريتي؛ لييرفع الجيل رصيده إلى 22 نقطة في المركز الخامس عشر، بينما تجمد رصيد النهضة عند 22 نقطة في المركز الـ 14.